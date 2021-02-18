Karın ağırlığına dayanamayan Uluslararası Fuar Merkezinin çatısı çöktü

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan ve Uluslararası Fuar Merkezinin çatısı, üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

İzmit'te bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nin çatısı yoğun kar yağışı sonrasında çöktü. Üzerinde biriken karların ağırlığına dayanamayan çatının bir bölümünün çökmesi sonrasında, Fuar Merkezi belediye ekiplerince bakıma alındı. Pandemi nedeniyle sosyal vatandaşların sosyal mesafeli namaz kılmaları için Cuma namazlarına ev sahipliği yapan Fuar Merkezi'nde çökme sonrasında ise namaz kılınmasına ara verildiği açıklandı.

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