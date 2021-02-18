Karamürsel’in köylerinde 'melisa' bitkisi yetiştirilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karamürsel’in köylerinde 'melisa' bitkisi yetiştirilecek

İHA

Karamürsel’in köylerinde 'melisa' bitkisi yetiştirilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği (TABİP) projesi kapsamında, Karamürselli çiftçilere oğul otu (melisa) hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.
Büyükşehir, Karamürsel’in İnebeyli Mahallesi’nde oğul otu (melisa) sunumu gerçekleştirdi. Karamürsel Köy Konağı’ndaki sunuma Akçat, İnebeyli, İhsaniye ve Çamdibi muhtarları ile çiftçiler katıldı. Büyükşehirin projesi ile köylerde ekonomik girdisi yüksek ürünlerin yetiştirilerek kırsal alanların tekrar cazibe merkezi haline gelmesi ve ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor. Alım garantili sözleşmeli üretim yapılacak olan proje kapsamında Karamürsel köylerinde oğul otu yetiştiriciliği teşvik edilecek.
Üretimine başlanan tıbbi aromatik bitkilerin fide dikiminden hasat ve pazarlamaya kadar tüm aşamaları yerinde incelenerek, büyükşehir personeli tarafından danışmanlık hizmeti verilecek. Çiftçi ile ziraat mühendislerinin işbirliği ile doğal çapalama, gübreleme ve ilaçlama ile oğul otu tarlaları hasada hazır hale getirilecek ve yapılan her uygulanma sonrası çiftçiye hak ediş düzenlenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karın ağırlığına dayanamayan Uluslararası Fuar Merkezinin çatısı çöktü
YEREL HABERLER Karın ağırlığına dayanamayan Uluslararası Fuar ...
Hava sıcaklığı -4 dereceye düşünce göl buz tuttu Martı sürüleri donan göl yüzeyinde yiyecek aradı Kaldırımların buz tuttuğu kentte vatandaşlar yürümekte zorlandı
YEREL HABERLER Hava sıcaklığı -4 dereceye düşünce göl buz ...
Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Kartepe’de kartpostallık görüntüler Kayak tutkunlarının akınına uğrayan Kartepe’de büyüleyen Sapanca Gölü manzarası
YEREL HABERLER Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Kartepe’de ...
Karda poşetle kayan gençlerin eğlencesi kötü bitti Poşetle kayan 3 genç direğe tosladı
YEREL HABERLER Karda poşetle kayan gençlerin eğlencesi kötü ...
Valiliğin ekmek zammını yargıya taşıyacağını açıklamasına vatandaştan destek
YEREL HABERLER Valiliğin ekmek zammını yargıya taşıyacağını ...
Sanayi kenti kar kalınlığında Doğu'yu solladı Kar kalındığı 104 cm'e ulaşan Kartepe Doğu illerini geride bıraktı
YEREL HABERLER Sanayi kenti kar kalınlığında Doğu'yu solladı Kar ...
Beyaz örtüyle kaplanan Kocaeli’de kartpostallık manzaralar Karla buluşan Kocaeli’de güzel görüntüler oluştu
YEREL HABERLER Beyaz örtüyle kaplanan Kocaeli’de kartpostallık ...
Mobilya mağazası çalışanları kardan koltuk yaptı
YEREL HABERLER Mobilya mağazası çalışanları kardan koltuk yaptı
Çocukları ısıtan kampanya
YEREL HABERLER Çocukları ısıtan kampanya
Gölcük'te kardan çatısı çöken ahırdaki bir küçükbaş telef oldu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Gölcük'te kardan çatısı çöken ahırdaki bir küçükbaş ...
Gölcük'te kardan çatısı çöken ahırdaki bir küçükbaş telef oldu
YEREL HABERLER Gölcük'te kardan çatısı çöken ahırdaki bir küçükbaş ...
12 yıl sonra aydınlatılan cinayetin faillerine müebbet hapis Cinayet zanlısı 3 kişiye müebbet 1 kişiye ise 7 yıl hapis
YEREL HABERLER 12 yıl sonra aydınlatılan cinayetin faillerine ...
Üzerinde kar biriken ahır çöktü
YEREL HABERLER Üzerinde kar biriken ahır çöktü
Körfez Belediyesi’nden sokak hayvanlarına şefkat eli
YEREL HABERLER Körfez Belediyesi’nden sokak hayvanlarına şefkat eli
Karantinadaki vatandaşlara sıcak yemek yardımı kar yağışında da devam ediyor
YEREL HABERLER Karantinadaki vatandaşlara sıcak yemek yardımı kar ...
Vefatıyla herkesi hüzne boğan Cüceloğlu son yayınında ebeveynlere seslenmişti Cüceloğlu: "Sevgili ebeveynlerimiz kendilerine şu soruları sormalı; 'bugün neyi iyi yaptım neyi kötü yaptım ve ne öğrendim"
YEREL HABERLER Vefatıyla herkesi hüzne boğan Cüceloğlu son yayınında ...
Kartepe’de kar kalınlığı bir metreye ulaştı
YEREL HABERLER Kartepe’de kar kalınlığı bir metreye ulaştı
'La Casa De Papel’ Kocaeli Kuyumcunun duvarını delip içeriye girdiler, alarmın sinyalini kesmek için jammer kullandılar, önce kiralık otomobille, sonra jiple kaçıp gittiler 80 bin liralık soygun anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER 'La Casa De Papel’ Kocaeli Kuyumcunun duvarını delip ...
TEM otoyolu işte böyle savaş alanına döndü TEM otoyolunda yoğun kar zincirleme kazaya sebep oldu
YEREL HABERLER TEM otoyolu işte böyle savaş alanına döndü TEM ...
Kocaelispor - Afjet Afyonspor maçına kar yağışı engeli
YEREL HABERLER Kocaelispor - Afjet Afyonspor maçına kar yağışı ...
Duvarı delerek girdikleri kuyumcudan 80 bin liralık altın çaldılar
YEREL HABERLER Duvarı delerek girdikleri kuyumcudan 80 bin liralık ...
Çayırova'da karla mücadele aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Çayırova'da karla mücadele aralıksız sürüyor
Karda yolda kalan hastaları sıcak yuvalarına ulaştırdılar
YEREL HABERLER Karda yolda kalan hastaları sıcak yuvalarına ...
Trafik polisleri elleriyle kar küreyerek yolda kalan sürücülere böyle yardım etti Yolda kalan sürücülerin yardımına polisler koştu
YEREL HABERLER Trafik polisleri elleriyle kar küreyerek yolda kalan ...