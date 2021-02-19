Tonlarca bakliyat TEM otoyoluna savruldu: 1 yaralı Temizlik aracına çarpan tır yola devrilince bakliyatlar yola saçıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tonlarca bakliyat TEM otoyoluna savruldu: 1 yaralı Temizlik aracına çarpan tır yola devrilince bakliyatlar yola saçıldı

İHA

Tonlarca bakliyat TEM otoyoluna savruldu: 1 yaralı Temizlik aracına çarpan tır yola devrilince bakliyatlar yola saçıldı

Kocaeli’de karayollarının temizlik aracına çarpan tır yola devrilince dorsede yüklü tonlarca bakliyat yola saçıldı. Kazada yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kaza TEM Otoyolu Kartepe mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahmut Ç. idaresindeki 63 ABR 957 plakalı bakliyat yüklü tır, seyir halindeyken karayollarına ait M.G. idaresindeki tuzlama aracına çarptı. Çarpışmanın etkisi ile devrilen tırın sürücüsü Mahmut Ç. yaralanırken, tır dorsesinde yüklü tonlarca bakliyat ve makarna TEM Otoyoluna saçıldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mahmut Ç., ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çarpışmanın etkisiyle yola saçılan tonlarca bakliyat ve makarna, karayolları ekiplerince yol kenarına alındı. Tedbir amacıyla tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, tırın çekici ile kaldırılması ve yolun temizlenmesi ile normale döndü.
Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köy yollarını açık tutma mücadelesi sürüyor
YEREL HABERLER Köy yollarını açık tutma mücadelesi sürüyor
Makarna yüklü TIR, tuzlama aracına çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Makarna yüklü TIR, tuzlama aracına çarptı: 1 yaralı
Bayraktar köyünde biberiye ekimi teşvik edildi
YEREL HABERLER Bayraktar köyünde biberiye ekimi teşvik edildi
Evlere dadanan hırsızlar hurcun içinden çıkınca sitem etti: “Bulmasaydınız olmaz mıydı" Onlarca evi soyan ‘Harmontos’ isimli gruba operasyon: 20 gözaltı Aralarında kadınların da olduğu 20 kişi yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Evlere dadanan hırsızlar hurcun içinden çıkınca sitem ...
Özel olarak hazırlanıyor, kavanozu 250 liradan satılıyor Kilosu 2 bin liradan satılan saf arı sütünden yapılıyor Her derde deva kış macunu yok satıyor
YEREL HABERLER Özel olarak hazırlanıyor, kavanozu 250 liradan ...
Kar yağdı, kaportacılarda yoğunluk oluştu
YEREL HABERLER Kar yağdı, kaportacılarda yoğunluk oluştu
İzolasyon malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER İzolasyon malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın ...
Kocaeli´de yüz yüze eğitime buzlanma tatili 
YEREL HABERLER Kocaeli´de yüz yüze eğitime buzlanma tatili 
Kocaeli’de yüz yüze eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı
YEREL HABERLER Kocaeli’de yüz yüze eğitime verilen ara 1 gün daha ...
Karamürsel'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Karamürsel'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Yatırım için çektiği banka kredisi Kıbrıs gazisini kardeş katili yaptı
YEREL HABERLER Yatırım için çektiği banka kredisi Kıbrıs gazisini ...
Kocaeli’deki yoğun kar yağışının bilançosu
YEREL HABERLER Kocaeli’deki yoğun kar yağışının bilançosu
Servis minibüsünün çarptığı şahıs 9 günlük yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Servis minibüsünün çarptığı şahıs 9 günlük yaşam ...
Vadi İzmit evlerinde 4 daire daha alıcı buldu
YEREL HABERLER Vadi İzmit evlerinde 4 daire daha alıcı buldu
Sevgilisi tarafından öldürülen kadın defnedildi
YEREL HABERLER Sevgilisi tarafından öldürülen kadın defnedildi
Karla mücadelede 6 bin ton tuz kullanıldı
YEREL HABERLER Karla mücadelede 6 bin ton tuz kullanıldı
Tatilciler kayak pistlerinin keyfini çıkardı
YEREL HABERLER Tatilciler kayak pistlerinin keyfini çıkardı
Cezaevinden izinli çıktı hırsızlık yaparken yakalandı Girdikleri evi soyup soğana çevirdiler kaçarken yakalandılar Halıdan güvenlik kamerasına ne bulduysa çalan hırsızlar jandarmaya yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıktı hırsızlık yaparken ...
Sepaş Enerji sokak hayvanları için mama bıraktı
YEREL HABERLER Sepaş Enerji sokak hayvanları için mama bıraktı
Kadın Girişimciler Merkezi kurulacak
YEREL HABERLER Kadın Girişimciler Merkezi kurulacak
Karamürsel’in köylerinde 'melisa' bitkisi yetiştirilecek
YEREL HABERLER Karamürsel’in köylerinde 'melisa' bitkisi ...
Karın ağırlığına dayanamayan Uluslararası Fuar Merkezinin çatısı çöktü
YEREL HABERLER Karın ağırlığına dayanamayan Uluslararası Fuar ...
Hava sıcaklığı -4 dereceye düşünce göl buz tuttu Martı sürüleri donan göl yüzeyinde yiyecek aradı Kaldırımların buz tuttuğu kentte vatandaşlar yürümekte zorlandı
YEREL HABERLER Hava sıcaklığı -4 dereceye düşünce göl buz ...
Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Kartepe’de kartpostallık görüntüler Kayak tutkunlarının akınına uğrayan Kartepe’de büyüleyen Sapanca Gölü manzarası
YEREL HABERLER Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Kartepe’de ...