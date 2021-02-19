Kocaeli’de aranan 18 şüpheli yakayı ele verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli’de aranan 18 şüpheli yakayı ele verdi

İHA

Kocaeli’de aranan 18 şüpheli yakayı ele verdi

Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 18 şüpheli, polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu yakalandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 18 şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 'yağma, hırsızlık, yaralama, silahla tehdit, uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, sahtecilik, fuhuşa teşvik ve aracılık gibi' çeşitli suçlardan aranan ve haklarında 1 ile 14 yıl hapis cezası bulunan 18 şahıs yakalandı. Polis merkezine götürülen şahıslar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

4 ilde hırsızlık operasyonuna 20 gözaltı
YEREL HABERLER 4 ilde hırsızlık operasyonuna 20 gözaltı
Yurt dışına kaçmaya çalışan PKK´nın bombacısı yakalandı
YEREL HABERLER Yurt dışına kaçmaya çalışan PKK´nın bombacısı ...
Özel öğrencilere barista eğitimi verildi
YEREL HABERLER Özel öğrencilere barista eğitimi verildi
Jandarma’dan PKK’ya ağır darbe Gara’da da görev yapan PKK'nın sözde komutanı Avrupa’ya kaçarken yakalandı Kaçakçılara fazla para verince jandarmanın dikkatini çekti
YEREL HABERLER Jandarma’dan PKK’ya ağır darbe Gara’da da görev yapan ...
Tonlarca bakliyat TEM otoyoluna savruldu: 1 yaralı Temizlik aracına çarpan tır yola devrilince bakliyatlar yola saçıldı
YEREL HABERLER Tonlarca bakliyat TEM otoyoluna savruldu: 1 ...
Köy yollarını açık tutma mücadelesi sürüyor
YEREL HABERLER Köy yollarını açık tutma mücadelesi sürüyor
Makarna yüklü TIR, tuzlama aracına çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Makarna yüklü TIR, tuzlama aracına çarptı: 1 yaralı
Bayraktar köyünde biberiye ekimi teşvik edildi
YEREL HABERLER Bayraktar köyünde biberiye ekimi teşvik edildi
Evlere dadanan hırsızlar hurcun içinden çıkınca sitem etti: “Bulmasaydınız olmaz mıydı" Onlarca evi soyan ‘Harmontos’ isimli gruba operasyon: 20 gözaltı Aralarında kadınların da olduğu 20 kişi yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Evlere dadanan hırsızlar hurcun içinden çıkınca sitem ...
Özel olarak hazırlanıyor, kavanozu 250 liradan satılıyor Kilosu 2 bin liradan satılan saf arı sütünden yapılıyor Her derde deva kış macunu yok satıyor
YEREL HABERLER Özel olarak hazırlanıyor, kavanozu 250 liradan ...
Kar yağdı, kaportacılarda yoğunluk oluştu
YEREL HABERLER Kar yağdı, kaportacılarda yoğunluk oluştu
İzolasyon malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER İzolasyon malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın ...
Kocaeli´de yüz yüze eğitime buzlanma tatili 
YEREL HABERLER Kocaeli´de yüz yüze eğitime buzlanma tatili 
Kocaeli’de yüz yüze eğitime verilen ara 1 gün daha uzatıldı
YEREL HABERLER Kocaeli’de yüz yüze eğitime verilen ara 1 gün daha ...
Karamürsel'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Karamürsel'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Yatırım için çektiği banka kredisi Kıbrıs gazisini kardeş katili yaptı
YEREL HABERLER Yatırım için çektiği banka kredisi Kıbrıs gazisini ...
Kocaeli’deki yoğun kar yağışının bilançosu
YEREL HABERLER Kocaeli’deki yoğun kar yağışının bilançosu
Servis minibüsünün çarptığı şahıs 9 günlük yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Servis minibüsünün çarptığı şahıs 9 günlük yaşam ...
Vadi İzmit evlerinde 4 daire daha alıcı buldu
YEREL HABERLER Vadi İzmit evlerinde 4 daire daha alıcı buldu
Sevgilisi tarafından öldürülen kadın defnedildi
YEREL HABERLER Sevgilisi tarafından öldürülen kadın defnedildi
Karla mücadelede 6 bin ton tuz kullanıldı
YEREL HABERLER Karla mücadelede 6 bin ton tuz kullanıldı
Tatilciler kayak pistlerinin keyfini çıkardı
YEREL HABERLER Tatilciler kayak pistlerinin keyfini çıkardı
Cezaevinden izinli çıktı hırsızlık yaparken yakalandı Girdikleri evi soyup soğana çevirdiler kaçarken yakalandılar Halıdan güvenlik kamerasına ne bulduysa çalan hırsızlar jandarmaya yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevinden izinli çıktı hırsızlık yaparken ...
Sepaş Enerji sokak hayvanları için mama bıraktı
YEREL HABERLER Sepaş Enerji sokak hayvanları için mama bıraktı