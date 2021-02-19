Kocaeli’de aranan 18 şüpheli yakayı ele verdi

13 şehidin katili işte o alçak!

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Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 18 şüpheli, polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 18 şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 'yağma, hırsızlık, yaralama, silahla tehdit, uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, sahtecilik, fuhuşa teşvik ve aracılık gibi' çeşitli suçlardan aranan ve haklarında 1 ile 14 yıl hapis cezası bulunan 18 şahıs yakalandı. Polis merkezine götürülen şahıslar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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