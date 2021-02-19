Tekstil kumbaraları çocukların yüzünü güldürdü

13 şehidin katili işte o alçak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İzmit Belediyesi, geri dönüşüm çalışmaları kapsamında topladığı tekstil atıklarına karşılık, anlaşmalı olduğu geri dönüşüm firmasından ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılmak üzere 75 adet kışlık çocuk montunu teslim aldı.

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen tekstil kumbarası projesi kapsamında İzmitli vatandaşlardan toplanan tekstil atıkları geri dönüştürüldü. Toplanan tekstil atıklarını geri dönüşüm firmasına teslim eden belediye ekipleri, tekstil atıklarına karşılık ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 75 adet kışlık çocuk montunu telim aldı. Montlar önümüzdeki günlerde Kardeş Eller Mağazasında ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dağıtılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.