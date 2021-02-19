Yurt dışına kaçmaya çalışan PKK´nın bombacısı yakalandı (2)

13 şehidin katili işte o alçak!

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonu ile yakalanan PKK'lı terörist K.H.R.S., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-02-19 14:51:03



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