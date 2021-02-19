Sokaktaki kan izleri polisi harekete geçirdi



Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde bir sokakta yaklaşık 100 metre boyunca yerde karların üzerindeki kan izleri, polisi harekete geçirdi. Vahşi bir hayvanın, sokak köpeklerine saldırdığı tahmin ediliyor.

Başiskele ilçesi Topal Sokak'ta yaklaşık 100 metre boyunca belirli aralıklarda yerde kan izlerini gören vatandaşlar, şüphelenip durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, kan izlerini takip ederek inceleme yaptı. Vahşi bir hayvanın sokak köpeklerine saldırdığı üzerinde durulduğu belirtildi.

Olayla ilgili araştırma sürerken, kan izlerini görünce korkuya kapılıp polisi aradığını söyleyen Orhan Demirtürk, "Sabah sobanın küllerini dökmeye çıktığımda yerde kan izlerini gördüm. İlk önce çok korktum. Bir kişinin öldürüldüğünü düşünerek hemen polisi aradım. Polis gelip inceleme yaptı. Sokak köpeklerinin vahşi bir hayvan tarafından saldırıya uğradığını tahmin ediyorlar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Başiskele Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-02-19 15:01:22



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