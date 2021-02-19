Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında



Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde kimliği belirsiz kişi, sokakta park halindeki motosikleti çaldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Piyalepaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, sokakta park halinde bulunan Ferhat Öztürk'ün motosikletinin yanına gelip, önce çevreyi kolaçan etti, ardından da çalıştırıp uzaklaştı. Sabah kalktığında motosikletinin çalındığını fark eden Öztürk, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada hırsızlık anı, saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2021-02-19 16:04:52



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