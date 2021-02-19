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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaelispor'da olağanüstü kongre kararı

İHA

Kocaelispor'da olağanüstü kongre kararı

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kocaelispor'da olağanüstü kongre kararı alındı.
Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan 2. Lig ekibi Kocaelispor, olağanüstü kongre kararı aldı. Alınan karar sonrasında kongrenin ilk oturumunun 2027 Mart tarihlerinde saat 11.00'da Sekapark'ta bulunan Kocaeli Kongre Merkezi'nde yapılacağı açıklandı. Karar hakkında "Sadece Kocaelispor" vurgusu ile yeşilsiyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başına göre büyük ilerleme kaydederek birlik ve beraberliği yakalayan takımımız, 66 ruhuyla mücadele ederek bir üst lige çıkmak için kenetlenmiş durumdadır. Bizler Kocaelispor yönetim kurulu olarak tüm şehrin ortak paydası olan Kocaelispor'a hizmet etmekten onur duyuyoruz. Şimdi de yönetim kurulumuzun daha da güçlü hale gelmesi adına olağanüstü kongre kararı almış bulunuyoruz. Camiamıza şimdiden hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

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