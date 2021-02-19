4 ilde hırsızlık operasyonuna 20 gözaltı (2)

13 şehidin katili işte o alçak!

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11 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün apartman dairelerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 18 kişiden 11'i tutuklandı. 2 kişiye ev hapsi cezası verilirken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2021-02-19 21:37:30



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