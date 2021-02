Kardan kadını kucaklayıp götürdüler 

Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT´te özel bir dil okulu çalışanlarının yaptığı kardan kadını, 2 erkek kucaklayıp götürdü. Dil okulu çalışanları güvenlik kayıtlarını incelediklerinde şoke olduklarını, her yerde kar varken, kardan kadının götürülmesine anlam veremediklerini söyledi.

Yenişehir Mahallesi´nde bulunan özel bir dil okulu çalışanları, okulun girişine kardan bir kadın yaparak boynuna da bir atkı astı. Ertesi gün, sabah erken saatlerde okula gelen çalışanlar, kardan kadının yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarının kayıtlarını incelediklerinde hava karardıktan sonra okulun önüne gelen iki erkeğin, kardan kadını kucaklayarak götürdükleri görüldü.

Yaptıkları kardan kadının kaçırıldığını söyleyen Harun Aslan, "Arkadaşlarımızla beraber burada kardan kadın yaptık fakat ertesi gün işe geldiğimizde kardan kadınımız ortada yoktu. Biz herhalde rüzgardan yıkıldı sandık. Sağa sola baktık, yüzüne taktığımız havucu ve kömürü, şalı arayıp bulamayınca hep beraber kamera kayıtlarına baktık. Daha sonra 4 kişinin geldiğini ve 2 kişinin de kardan kadını kucaklayıp kaçırdığını gördük. Çok şaşırdık, gülsek mi, ağlasak mı karar veremedik" dedi

`KARDAN DA OLSA KADIN OLMAK ÇOK ZOR´

Güvenlik kameralarını inceleyinceye kadar kaçırılacağının hiç akıllarına gelmediğini ifade eden Lina Zekheria, "Kar yağdıktan sonra dışarıya ekip olarak çıktık eğlenmek için, kardan kadın yaptık. Ertesi gün geldiğimizde yerinde olmadığını gördük. Güvenlik kameralarını inceledik. Daha sonra iki kişinin geldiğini gördük. Görüntüleri izlerken sadece fotoğraf çekileceklerini sandık ama daha sonra taşıyarak götürdüler. Resmen kaçırdılar, kardan da olsa kadın olmak çok zor Türkiye´de. Kar her yerde var, yapabilirlerdi. Hala nedenini anlamadık" diye konuştu.

`KARDAN BİR KADINI NEDEN KAÇIRIRSINIZ?´

Şirketin çalışanlarının çoğunluğu kadın olduğu için kardan kadın yapmaya karar verdiklerini belirten Hülya Cengiz ise şöyle konuştu:

"Kardan adam yapmaya karar verdik ama bizim şirketin çalışanları hep kadın olduğu için kardan kadın yapalım dedik. Yaptık ve çok da güzel oldu ama sabah geldiğimizde yerinde yoktu. Araştırdık, nereye gitmiş olabilir diye baktık. Kamera kayıtlarını izlediğimiz zaman sürprizle karşılaştık, kardan kadınımızı çalmışlar. Kardan bir kadını neden çalarsınız ya da neden kaçırırsınız? Bu bir neşedir ve kar her yerde varken götürülmesi çok enteresan." DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

