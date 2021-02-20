Gebze ve Darıca’da parkların onarımı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gebze ve Darıca’da parkların onarımı yapıldı

İHA

Gebze ve Darıca’da parkların onarımı yapıldı

Gebze ve Darıca’da parklarda bulunan çocuk oyun gruplarının bakım ve onarımı, büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından yapıldı.
Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri Gebze ve Darıca ilçelerindeki parkların çocuk oyun gruplarına bakım ve onarım gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında büyükşehir ekipleri, Gebze ve Darıca ilçelerindeki tüm çocuk oyun gruplarını tek tek kontrol etti. Yapılan kontrollerde oyun gruplarının hasarlı kısımları onarıldı. Oyun gruplarının eskiyen ve onarılmayacak durumdaki kısımları yenileri ile değiştirildi. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, yaz ve bahar ayları öncesinde şehir genelindeki tüm çocuk oyun gruplarının bakımlarını düzenli bir şekilde yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma izin belgesi olmayanların Kartepe´ye çıkmasına izin verimyor
YEREL HABERLER Jandarma izin belgesi olmayanların Kartepe´ye ...
Hayvanat bahçesi o hayvanlara kaldı Soğuk iklim hayvanları yağışların tadını çıkardı
YEREL HABERLER Hayvanat bahçesi o hayvanlara kaldı Soğuk iklim ...
Körfez'i renklendiren flamingolar, kışın keyfini sürüyor Flamingolar kış ayının tadını İzmit Körfezi’nde çıkarıyor
YEREL HABERLER Körfez'i renklendiren flamingolar, kışın keyfini ...
Kardan kadını kucaklayıp götürdüler 
YEREL HABERLER Kardan kadını kucaklayıp götürdüler 
2 polis memuru, gürültü şikayetine gittikleri evde bıçaklanarak yaralandı Çıkan arbedede saldırganlardan birisi yaralandı, diğeri apartmanda saklanırken yakalandı
YEREL HABERLER 2 polis memuru, gürültü şikayetine gittikleri evde ...
Gürültü ihbarına giden iki polise bıçaklı saldırı
YEREL HABERLER Gürültü ihbarına giden iki polise bıçaklı saldırı
4 ilde hırsızlık operasyonuna 20 gözaltı (2)
YEREL HABERLER 4 ilde hırsızlık operasyonuna 20 gözaltı (2)
4 ilde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 11 tutuklama
YEREL HABERLER 4 ilde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 11 ...
O binaların yıkılması için Valilik harekete geçti
YEREL HABERLER O binaların yıkılması için Valilik harekete geçti
Yurt dışına kaçmaya çalışan PKK´nın bombacısı yakalandı (3)
YEREL HABERLER Yurt dışına kaçmaya çalışan PKK´nın bombacısı ...
Avrupa’ya kaçmaya çalışırken yakalanan PKK’nın sözde üst düzey yöneticisi tutuklandı
YEREL HABERLER Avrupa’ya kaçmaya çalışırken yakalanan PKK’nın sözde ...
Kocaelispor'da olağanüstü kongre kararı
YEREL HABERLER Kocaelispor'da olağanüstü kongre kararı
Karda kayan araçlara polisler omuz verdi
YEREL HABERLER Karda kayan araçlara polisler omuz verdi
Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Yürekleri ısıtan ekipler kar kış dinlemedi
YEREL HABERLER Yürekleri ısıtan ekipler kar kış dinlemedi
Sokaktaki kan izleri polisi harekete geçirdi
YEREL HABERLER Sokaktaki kan izleri polisi harekete geçirdi
Yurt dışına kaçmaya çalışan PKK´nın bombacısı yakalandı (2)
YEREL HABERLER Yurt dışına kaçmaya çalışan PKK´nın bombacısı ...
İhtiyaç sahibi bin 500 çocuğa kıyafet desteği
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi bin 500 çocuğa kıyafet desteği
Avrupa’ya kaçmaya çalışırken yakalanan PKK’nın sözde üst düzey yöneticisi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Avrupa’ya kaçmaya çalışırken yakalanan PKK’nın sözde ...
Tekstil kumbaraları çocukların yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Tekstil kumbaraları çocukların yüzünü güldürdü
KTO'nun çalışmaları görüşüldü
YEREL HABERLER KTO'nun çalışmaları görüşüldü
Kocaeli’de aranan 18 şüpheli yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Kocaeli’de aranan 18 şüpheli yakayı ele verdi
4 ilde hırsızlık operasyonuna 20 gözaltı
YEREL HABERLER 4 ilde hırsızlık operasyonuna 20 gözaltı
Yurt dışına kaçmaya çalışan PKK´nın bombacısı yakalandı
YEREL HABERLER Yurt dışına kaçmaya çalışan PKK´nın bombacısı ...