17 Ağustos depreminde ağır hasar gören 26 bina yıkılacak 

Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Valiliği, 1999 Marmara Depremi'nde ağır hasar gören 26 binanın yıkımına karar verdi.
17 Ağustos 1999 depreminde ağır hasar gören ve daha sonra güçlendirme çalışması yapılmasına rağmen bazıları eğik duran binalar, yıllarca içerisinde oturanlar ile çevresinden geçen vatandaşları tedirgin etti. Kocaeli Valiliği, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden 3´ü Başiskele, 4´ü Derince, 16´sı İzmit ve 3'ü de Körfez ilçe sınırları içerisinde olan toplam 26 binanın yıkımına karar verdi. Valilik, 26 adet ağır hasarlı binanın tahliyesi ve yıkım işlemlerinin ivedilikle tamamlanması için talimat verdi. Binada yaşayanların tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından binaların yıkımları gerçekleşecek.
DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-02-21 09:49:07
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