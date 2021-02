Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı gelişmiş arıtma tesisleriyle her geçen gün daha hale gelen İzmit Körfezi’nde tür sayısı her geçen gün artıyor.

Kocaeli’de yapılan gelişmiş arıtma tesisleri Körfezin temizlenmesinde önemli rol oynadı. Her geçen gün daha da temiz hale gelen Körfez, kirli gri görüntüsünden kurtularak, temiz mavi bir görünüme kavuştu. Temizlenmekle kalmayan körfez, yıllardır mahrum kaldığı canlı popülasyonuna kavuştu. Böylece İzmit Körfezi’nde gözlemlenen kuş sayısı her yıl artmaya başladı.

Çevre kirliliği ile bilinen, gri bir görünüm ve pis bir koku nedeniyle rahatsızlık veren İzmit Körfezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı devasa arıtma tesisleriyle temizlendi. Şimdi ise temizlenen ve canlı popülasyonunun arttığı İzmit Körfezi, sıcak bölgelere göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek için tercih noktası oldu. Aralarında flamingo, gri balıkçıl, kum kuşu ve birçok göçmen kuş, besin açısından zengin olan sulak bölgede mola veriyor.

Sıcak bölgelere göç eden su kuşları dinlenmek ve beslenmek için İzmit Körfezi’nin doğu sahilini tercih etmeye başladı. Binlerce su kuşu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen arıtma tesisleri, denetim ve temizlik çalışmaları sayesinde sahillerde hem dinleniyor hem de beslenme imkânı buluyor. Renkleri ve görünümleriyle dikkat çeken flamingoların uğrak yeri haline gelen İzmit Körfezi’nde yeni türler gözlenmeye başlandı.

Geçtiğimiz yıllarda birkaç tane görebildiğimiz flamingolar, artık daha büyük sürüler halinde İzmit Körfezi Sulak Alanı’na geliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Fuarı arkasındaki bölgede kuşlara ayırdığı sulak alan, birbirinden farklı su kuşlarıyla doldu. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 5 Aralık 2006 tarihinde İzmit Körfezi'nde sulak alan olarak ilan edilen bölümde şu anda 168 farklı kuş türü barınıyor.

Koruma altındaki sulak alan şehir merkezinde çeşitli kuş türlerini bir arada gözlemeye imkân sağlıyor. Flamingoların yanında sahil bölgesinde en çok görülen kuşlar arasında yeşilbaş ördek, turna, sakarmeke, elmabaş patka, boz ördek, tepeli patla, kaşıkgaga, suna, balıkçıl, ak balıkçıl, dik kuyruk, tarakdiş gibi kuş türleri görmek mümkün.

Körfezdeki temizlik çalışmalarıyla deniz içindeki canlı popülasyonunun yanında, dışındaki çeşitlik de artış gösteriyor. Arıtma tesisleri, denetimler ve deniz süpürme çalışmaları İzmit Körfezi’ni her gün daha da yaşanılabilir bir yer haline getiriyor. Yıllar önce kirlilik nedeniyle canlı yaşamının neredeyse yok olduğu İzmit Körfezi’nde gerçekleştirilen temizlik politikasıyla balık türleri artış gösterirken, körfez su kuşlarının da yeni yaşam alanı haline geldi.

Göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek amacıyla mesken tuttuğu körfez, şu anda Flamingolar başta olmak üzere birçok su kuşuna ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sık sık temizlenen sulak alanda avlanma yapılmaması için ilgili müdürlüklerce koruma altına altında.

