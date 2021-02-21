Binanın en üst katı, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi



Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle dairede kullanılmaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde, 28 Haziran Mahallesi Ercan Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında Ramazan Sülün ve ailesinin yaşadığı dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede daireyi sardı. Sülün ve ailesi apartmanda yaşayan diğer kişileri de uyararak binayı terk etti. Daireden yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında daire kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-02-21 19:23:07



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