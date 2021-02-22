Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Fatih Işık (38) yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerde, D-100 Karayolu Körfez Barbaros Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Fatih Işık´ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Ağır yaralanan Fatih Işık itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Işık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Fatih Işık´ın cenazesi bugün Körfez´de toprağa verilecek.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2021-02-22 10:06:09



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