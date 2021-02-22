Hayvanat bahçesinin yeni üyesi dünyaya gözlerini açtı Minik antilop 1 hafta sonra sürüye karışacak

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan 3 binin üzerinde hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesinde yeni bir antilop dünyaya geldi.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde içinde 250’nin üzerinde türü ve 3 binin üzerinde hayvanı barındıran Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi, yeni bir üye kazandı. Hayvanat bahçesinde bulunan ve hamile olan bir antilop, sabaha karşı doğum yaparak bir yavru dünyaya getirdi. Sabah erken saatlerde hayvanat bahçesine gelen bakıcılar, minik antilobu görünce büyük mutluluk yaşadı. Yeni yavrunun, tetkiklerini ve bakımlarını yapan yetkililer, herhangi bir sağlık probleminin olup olmadığını kontrol etti. Hayvanat bahçesinin yeni üyesine 1 haftalık süreçte sıkı bir bakım yapılacak. 1 haftalık sürecin ardından ise minik antilop, sürüye karışabilecek.



“Yavrumuz 89 ay sonra yetişkin boyutlara ulaşmış olacak”

Yeni doğan antilop yavrusu hakkında bilgi veren Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Baş Başkıcısı Mesut Kaya, “Dün sabaha karşı parkımız yeni bir üye daha kazandı. Sabah geldiğimizde doğduğunu gördük. Gerekli kontrollerini yaptık, fiziksel anlamda bir problemi olup olmadığına baktık. Herhangi bir sorunu görünmüyor, gayet sağlıklı. Tetkikleri yapmaya devam edeceğiz. Birkaç günlük süreçte kontrolleri biraz daha sıkı yapılacak. 1 haftalık süreci atlattıktan sonra zaten sürüye katılacak ve normal bir şekilde hayatına devam edecek. Antiloplar otçul hayvanlardır. Kalabalık sürüler halinde, gruplar halinde yaşamayı severler. Dünyaya yeni gelen yavrumuz daha henüz 20 santimetre boylarında 2 kilogram olarak dünyaya geldi. Yükseklik olarak boyları 60 santimetreye kadar çıkabiliyor. Yavrumuz da yaklaşık 89 ay sonra yetişkin boyutlara ulaşmış olacak” dedi.



“Gerekirse biz besleyeceğiz”

Annesinin bakmadığı tespit edilirse yavru antilobu kendileri elleriyle besleyeceklerini söyleyen Kaya, “Görsel anlamda tetkik yapıyoruz. Herhangi bir problem hissedersek müdahale ediyoruz. İlaç verme gibi bir durum yok. Mümkün olduğunca doğal büyümelerini ve doğal yetişmelerini istiyoruz biz onların. Herhangi ilaçlı bir müdahale yapmıyoruz. Eğer bir problem varsa, annesinin emzirmeme durumu, bakmama durumu olursa takip edeceğiz ve biz devreye girip müdahale etmek durumundayız. Onun dışında herhangi bir müdahale yapmıyoruz. Mümkün olduğunca doğadaki gibi doğal şartlarda büyümelerini istiyoruz biz. Şu an da anne sütüyle besleniyor. Yetersiz kalma veya bakmama durumu olursa biz devreye gireceğiz. Gerekirse biz besleyeceğiz. Kış mevsimi olduğu için, dışarısı soğuk olduğu için içeride tutuyoruz kendisini. Normal dönemlerde, mesela yaz mevsiminde ziyaretçiler doğuma dahi şahit olabilirler bahçede. Çünkü bahçede oluyorlar ve normal, doğadaki gibi görsel anlamda denk gelebilmek şansları var. Yavrumuz da havalar çok soğuk olduğu için içeride. Bir haftalık süreci atlattıktan sonra sürüye katılacak ve dışarıda kalabilecek” diye konuştu.



“Diğer hayvanat bahçelerine de transferlerini gerçekleştirebiliyoruz”

Sıkça üreyen hayvanlar oldukları için nesillerinin tehlike altında olmadığını söyleyen Kaya, “Doğa da da aynı şekilde oluyor. Parkımızda 30 taneydi, yeni üyeyle birlikte 31 oldu. Parkımızda da sıkça üreme gerçekleşiyor. Sayımız çok kalabalıklaştığı zaman Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) bilgisi dahilinde Türkiye’deki bu türlerin olmadığı diğer hayvanat bahçelerine de transferlerini gerçekleştirebiliyoruz. Bu hayvanları genellikle çocuklar çok seviyorlar. Buradaki seyir alanı da çok güzel, çok genişçe bir bahçemiz var ve yüksek bir alandan onları izleyebiliyorlar. Kalabalık bir grup zaten. Onların koşuşturmaları özellikle çocukların çok hoşuna gidiyor. Üstte de oturma alanımız var. Orada oturup rahatlıkla izleyebiliyorlar” şeklinde konuştu.

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