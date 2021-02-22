3 gündür haber alınamayan vatandaş evinde ölü bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 3 gündür haber alınamayan vatandaş, evine balkondan giren ekipler tarafından ölü olarak bulundu.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Turgut Mahallesi Efes Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit ilçesinde bulunan bir kuaförde berber olarak çalışan Önder Yıldırım’dan (47) 3 gündür haber alamayan iş arkadaşı, durumdan şüphelenerek evine geldi. Zili çalan iş arkadaşı, Yıldırım kapıyı açmayınca şüphelenerek, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, merdiven yardımı ile Önder Yıldırım’ın yaşadığı evin balkondan içeri girdi.

İçeri giren ekipler, Yıldırım’ı yatağında yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yıldırım’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Daha sonra olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Ekiplerin incelemelerinin ardından Yıldırım’ın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yıldırım’ın ölüm sebebinin yapılacak olan otopsi incelemelerinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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