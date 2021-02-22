"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Dinçer AKBİR/ KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde özel halk otobüsünün önünde ilerleyen TIR´a çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D100 karayolu Kartepe geçişi Akmeşe Sapağı mevkisinde meydana geldi. Selahattin Gül yönetimindeki 41 NJ 136 plakalı İzmitEşme arasında sefer yapan özel halk otobüsü, önünde seyreden Erhan T. idaresindeki 03 LB 282 plakalı TIR´a arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Selahattin Gül, araçta sıkışırken, 5 yolcu da yaralandı. İtfaiye ekibi, Gül´ü sıkıştığı yerden çıkardı. Gül ve diğer yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle D100 karayolunun bir şeridi trafiğe kapanırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan çekilmesinin ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Polis, TIR sürücüsü Erhan T.´yi ifadesini almak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Dinçer AKBİR

2021-02-22 22:45:01



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