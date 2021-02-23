Dilovası Millet Bahçesine kavuşuyor

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in seçim beyannamesinde yer alan Millet Bahçesi 12 Nisan’da ihaleye çıkıyor.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, geçtiğimiz hafta Ankara’da toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile bir araya geldi. Toplantıda Dilovası için önemli projeler masaya yatırıldı. Görüşmede, Başkan Şayir’in seçim beyannamesinde söz verdiği Millet Bahçesi de gündeme getirildi. Projesi geçtiğimiz ay hazırlanan ve TOKİ tarafından Dilovası Bayraktepe mevkisine yapılacak olan Millet Bahçesi’nin Bakan Kurum’un tarafından hızlandırılması talimatı verilmesinin ardından yapılan görüşmeler sonrası Millet Bahçesi’nin 12 Nisan’da ihaleye çıkarılacağı müjdesi geldi.

207 dönüm alan üzerine yapılacak olan Millet Bahçesi içerisinde, bin 500 metrekare tema bahçesi, 9 bin 100 metrekare etkinlik alanı, 550 araçlık otopark, 1250 metrekare yöresel ürün satış alanı, 2 bin 500 metrekare üretim bahçesi, 170 metrekare tohum kütüphanesi, bin 570 metrekare spor sahaları, 1.2 kilometre yürüyüş ve bisiklet parkuru, 2200 metrekare alana Millet Kıraathanesi içinde kafeterya ve seyir terası, Millet bahçesi içerisinde genel olarak 52 adet çardak, 47 piknik masası, mescid, lavabolar ve çeşmeler yer alacak.

Millet Bahçesi müjdesini paylaşan Başkan Şayir, “12 Nisan’da yapılacak ihalenin ardından Dilovası Millet Bahçesi’nin ilk kazması kısa sürede vurulacaktır. Halkımızın aileleriyle birlikte güzel vakit geçirebileceği, dinlenerek streslerini atabileceği, doğa ile iç içe olabilecekleri Millet Bahçemiz ile ‘Yükselen Şehir Dilovası’ için önemli bir adımı daha hep birlikte gerçekleştireceğiz inşallah. Dilovası her geçen gün hak ettiği hizmeti almaya devam edecektir” dedi.

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