İhtiyaç sahiplerinin sıcak yemekleri kapılarına geliyor

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Çayırova'da yaşayan ihtiyaç sahibi 40 aileye haftanın 7 günü sıcak yemek hizmeti veriliyor.

Çayırova Belediyesi, ilçede yemek yapacak durumu olmayan ve kendine bakmakta zorluk çeken vatandaşlara yardım elini uzatmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi ailelerin yanında olmak amacıyla Çayırova Belediyesi, yaklaşık üç aydır 40 aileye haftanın 7 günü sıcak yemek dağıtıyor. Çayırova Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından devam eden uygulama kapsamında 4 çeşitten oluşan menü her gün ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine teslim ediliyor.

İlçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, giysi ve temizlik malzemeleri desteğinin yanında Çayırova Kartla mağazalardan alışveriş yapma imkanı sunuluyor.

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