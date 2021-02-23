Yasadışı avlanan 39 kişiye para cezası

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli’de kaçak avcılık yaptığı belirlenen 39 kişiye para cezası uygulanırken 8 tüfeğe el konuldu.

Edinilen bilgiye göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kocaeli Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avlanma yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan denetim ve kontrollerde 39 kişinin usulsüz avlandığını tespit etti. Kaçak avlanırken suçüstü yakalanan 39 kişi, para cezası uygularken 8 tüfeğe de el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.