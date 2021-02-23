Oğlunun acısına 40 gün dayanabildi Oğlunun ölümüne dayanamayan kalp krizine yenildi

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kanser sebebiyle ölen oğlunun acısına dayanamayan Tahir Karasakal, oğlunun vefatının 40. gününde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 55 yıldır lokanta işleten Tahir Karasakal’ın (83) emekli polis oğlu, 40 gün önce kanser sebebiyle hayatını kaybetti. Oğlunun ölümüyle sarsılan Karasakal ise yaklaşık 6 gün önce kalp krizi geçirdi. İzmit’teki özel bir hastanede tedavi altına alınan Karasakal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, gece saatlerinde yaşamını yitirdi. Oğlunun ölümünün 40. gününde hayatını kaybeden Karasakal’ın cenazesi Körfez Asri Mezarlığın'nda kılınan cenaze namazın ardından İlimtepe Belen Mezarlığına defnedildi.

Uzun yıllardır esnaflık yapan Karasakal’ın Körfez Esnaf Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve 5 çocuk babası olduğu, oğlunun vefatının ardından ise büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.

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