Uğur Okulları'ndan Kocaeli’ye yeni kampüs

Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Uğur Okulları, 20212022 eğitim öğretim yılında Kocaeli’nde yeni kampüsünü öğrencileriyle buluşturacak.

Uğur Okulları, 20212022 eğitim öğretim yılına dört yeni kampüsle ‘merhaba’ diyerek İzmir Güzelbahçe, Trabzon, Yalova ve Kocaeli Körfez kampüslerini yeni dönemde öğrencilerle buluşturuyor. Kaliteli eğitimi Türkiye’nin her noktasına ulaştırma hedefiyle ilerleyen eğitim kurumu, yeni kampüslerin açılmasıyla birlikte 51 ilde 72’si kampüs olmak üzere toplam 110 okul sayısına ulaşarak eğitim ağını genişletmiş olacak.



"Eğitim yolculuğumuzu 75 bin Uğurlu öğrencimiz ile sürdürüyoruz"

Uğur Okulları Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, “İzmir Güzelbahçe, Trabzon, Yalova ve Kocaeli Körfez’deki kampüslerimizde yeni öğrenciler yetiştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uğur markası olarak 1968 yılında İstanbul’da başlayan eğitim yolculuğumuzu, Türkiye’nin 51 ilinde 75 bin Uğurlu öğrencimiz ile sürdürüyoruz. Global, çağdaş ve yenilikçi bir eğitim kurumu olarak öğrencilerimize en iyi eğitimi sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.



"Dijital teknoloji yatırımlarımız 10 yıl önce başladı"

Dijital teknolojilerin eğitime entegrasyonunun okul tercihinde önemli bir kriter olduğunu vurgulayan Kulaberoğlu, “Uğur Okulları'nın eğitimde teknolojinin kullanımına ve dijitalleşme sürecine dair hazırlıkları ve yatırımları 10 yıl öncesine dayanıyor. Mühendislik ekibimizin çalışmalarıyla geliştirilen kişiye özgü ve yapay zeka tabanlı dijital öğrenme öğretme platformu Metodbox’ı dört yıldır aktif olarak kullanıyorduk. Pandemiyle birlikte gördük ki öğrencilere bilgiyi aktardığımız, yetkinlik ve yaşam becerileri kazandırdığımız yerler sadece okullar değil. Öğrencilerimize dijital olanaklarımızla zaman ve mekandan bağımsız çalışabilme avantajı sağlıyoruz. Metodbox ile her gün 75 bin aktif kullanıcı eğitime kesintisiz devam ediyor. Ayrıca bu yıl canlı derslerimizi de Metodbox’a taşıyarak bir ilki gerçekleştirdik. Metodbox içerisine entegre edilen yerli ve eğitim odaklı görüntülü görüşme sistemi SeeMeet ile dijital okul ortamının ihtiyaçları tek bir uygulama içinde tutuluyor ve canlı dersler SeeMeet üzerinden yapılıyor” dedi.



"Üç yılda 800 milyon TL’lik yatırım yaptık"

Kurum olarak son üç yılda yaklaşık 800 milyon TL’lik yatırım ve 44 yeni okulun açılışını yaptıklarını söyleyen Kulaberoğlu, “Pandemi sürecinde dahi öğrenci sayımızı artırmayı başardık. Akademik alanda ortaya koyduğumuz başarılarla da veli, öğretmen, öğrenci ve eğitim yatırımcısı için güvenli liman olmuş durumdayız. Kadrolarımıza 1000’e yakın yeni çalışma arkadaşımızı katarak öğretmen istihdamımızı 7 binin üzerine çıkardık. 2023 yılında ülkemizdeki en yaygın ve en başarılı eğitim kurumu olma vizyonumuza emin adımlarla ilerliyoruz. Gelişerek büyümek ve teknolojinin kolaylaştırıcı, geliştirici özelliğini hayatımızın her alanına entegre etmek önceliklerimiz arasında yer alıyor. Yeni eğitim öğretim yılında da gerek kampüs gerekse teknolojik yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Gelişerek kademeli olarak büyümeyi, Türkiye’nin her yerinde öğrencileri kaliteli ve nitelikli eğitimle buluşturmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.

