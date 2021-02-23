KO-MEK’ten Türkçe seferberliğine tam destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta “Bizim Yunus” yılı açılış töreninde ilan ettiği Dünya Dili Türkçe seferberliğine en güçlü destek KOMEK’ten geldi. KOMEK, “Yabancılar için Türkçe” branşı ile seferberliği destek veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilan ettiği “Dünya Dili Türkçe” seferberliğine en güçlü destek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarından (KOMEK)geldi. KOMEK, bu seferberliğe, çeşitli sebeplerden dolayı Kocaeli’nde yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik açtığı “Yabancılar için Türkçe” dersleri ile destek veriyor. Diğer tüm KOMEK kurslarında olduğu gibi bu eğitim de ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Yabancılar için Türkçe branşı, kentte yaşayan yabancılara bir yandan Türkçe öğretirken, bir yandan geleneksel Türk misafirperverliğinin en güzel örneklerini sunuyor.

Bugüne kadar bu kurstan Litvanya, Ukranya, Tunus, Çin, Rusya, Türkmenistan, Polonya, Azerbaycan, Madagaskar, Ukrayna, Filipinler ve Malezya’dan gelen yabancı öğrenciler yararlandı. Halen devam eden kursta Rus, Endonezyalı, Suriyeli, Suudi Arabistanlı, Brezilyalı, Kolombiyalı, Sibiryalı, Ürdünlü, Yemenli, Ukraynalı, Kazak ve İranlı vatandaşlar Türkçe öğreniyor.

KOMEK yabancılar için Türkçe branşını ilk olarak 20122013 eğitim öğretim döneminde hayata geçirdi. Kentte yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda açılan branş halen faaliyetlerini sürdürüyor. Sekiz yıldır devam eden eğitimlerden bugüne kadar 2 bin 885 yabancı uyruklu vatandaş yararlanarak Türkçe öğrendi. KOMEK’in yeni eğitim döneminde ise 127 yabancı kursiyer eğitim alıyor.

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