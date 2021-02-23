Beton mikserinin çarptığı 4 yaşındaki Zeynep Meryem yaşamını yitirdi

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin çarptığı Elif Özlek yaralandı, yanındaki 4 yaşındaki kızı Zeynep Meryem Özlek ise yaşamını yitirdi. Minik Zeynep Meryem, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Vezirçiftliği Mahallesi Köroğlu Sokak´ta meydana geldi. C.Ç. yönetimindeki 41 KV 747 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Özlek ve kızı Zeynep Meryem´e çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan anne ve kızı sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Anne Elif Özlek kısa sürede taburcu olurken, kızı Zeynep Meryem, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Minik Zeynep için bugün ikindide Mehmet Ali Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Zeynep´in annesi Elif, babası Ersin Özlek ve yakınları katıldı. Zeynep Meryem kılınan namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı´na defnedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2021-02-23 17:46:50
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