Otel personelinden haber alınamayınca polis alarma geçti

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu



Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, bir otelde çalışan Fatih Seper´den haber alınmayınca polis arama geçti. Hem kendisinin hem de kardeşinin evlerine bakılan Fatih Seper bulunamadı.

Kocaeli´nin Kartepe ilçesinde bir otelde çalışan Fatih Seper, bu sabah işe gitmedi. Telefonla da ulaşılamayınca otel çalışanları polise haber verdi. Polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri, Körfez ilçesi Fatih Mahallesi Süleyman Sokak´ta oturan Fatih Seper´in evine gitti. Fatih Seper´in ikinci katta bulunan evine balkondan girildi. Ancak evde Seper'e ulaşılamadı. Birinci katta bulunan kardeşi İrfan Seper´in evinin kapısı açılarak içeri bakıldı. Burada da kimsenin olmadığı görüldü. Tutanak tutularak apartmandan ayrılırken, Fatih Seper´e ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2021-02-24 14:47:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.