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İzmit Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

DHA

İzmit Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı


Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), (DHA)İZMİT Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İşçiler, davul zurna eşliğinde oyunlar oynayarak toplu sözleşmeyi kutladı.
İzmit Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında düzenlenen toplu iş sözleşmesi bugün imzalandı. İzmit Belediyesi önündeki imza törenine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel-İş Sendikası Araştırma Daire Başkanı Nevzat Karataş, Genel-İş Sendikası Toplu Sözleşmeler Daire Başkanı Çetin Çalışkan, Genel-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile belediye işçileri katıldı. Tören öncesinde ellerindeki `İşçi gülerse, kent gülümser´, `İşte başkan, işte sözleşme´, `İzmit'in ablası herkese yetti´ yazılı pankartlarla alanda toplanan işçiler, davul ve zurna eşliğinde oyun oynayarak toplu iş sözleşmesini kutladı.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Her şeyin, sendikalaşmanın, toplu sözleşme ve grev hakkı başta olmak üzere sendikal hakların kullanılmasının önünde engeller olduğu bir süreçte İzmit Belediyesi'ndeki bu toplu iş sözleşmesi çok önemli ve anlamlı. Bu toplu sözleşmeler yerel yönetimlerde olduğunda aynı zamanda bütün Türkiye'ye örnektir. Hele ki İzmit'te, Kocaeli'de, özellikle bir işçi kenti olan bu kentte yapılan bir toplu iş sözleşmesi, bütün Türkiye'ye ve bütün Türkiye işçi sınıfına örnek olmuştur. Umut olmuştur" dedi.
`BEN DE BİR İŞÇİ BABANIN EVLADIYIM´
Kendisinin de bir işçi çocuğu olduğunu söyleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Ekmek uğruna mücadele eden bütün emekçilerle onur duyuyorum. Emek, hak, değerin ne demek olduğunu yaşayarak öğrendim. Bir işçi evladı olarak ben de fabrikalarda çalıştım. Tekstil atölyelerinde alın teri döktüm. İlaç fabrikalarında çalıştım. Üniversiteyi kazandım. Hem çalıştım hem okudum. Bugün mesleğimi, bu emeğime borçluyum. O zamanlardan bugüne bana miras kalan yegane düşünce, işçinin alın terinin, emeğinin gerçek karşılığını alabildiği aydınlık bir gelecek oldu" diye konuştu.
`49 AYRI İŞ TANIMINI, 7 ANA GRUBA DÜŞÜRDÜK´
İş tanımlarının düzenlenmesi ile bazı işçilerin maaşlarının yüzde 98 oranında zamlandığına dikkat çeken Başkan Hürriyet, "49 ayrı iş tanımını, 'Eşit işe eşit ücret' diyerek 7 ana gruba düşürdük. 1 Temmuz 2020, 1 Ocak 2021 ve 1 Temmuz 2021 tarihleri itibari ile taban ücretleri belirledik. Bu çalışmayla aynı gruptaki yevmiyeler arasındaki farklılıkları kaldırdık ve 10 yıllık ücret adaletsizliğini bugün itibariyle sonlandırdık. Bu adaletsizliği sonlandırmak adına ve iş barışını sağlamak adına işçi ücretlerine neredeyse yüzde 84´lere varan zam yaptığımız, giydirilmiş ücrette yüzde 98 zamları gören arkadaşlarımız oldu. 2,5 yıllık toplu sözleşme içerisinde işçi arkadaşlarımız yevmiyelerine 1 Temmuz 2020, 1 Ocak 2021, 1 Temmuz 2021 ve 10 Ocak 2022 olmak üzere 4 kez zam yapmış olacağız. Daha önce, en az asgari ücret 3 bin 100 demiştik. DİSK genel merkezinin yaptığı açıklamalarda da asgari ücret en az 3 bin 800 demişti. Onun da üstüne çıkıyoruz ve bütün bu saydığımız sosyal haklarla beraber, ocak ayı evli ve 2 çocuklu işçinin net maaşı yüzde 66 zamla birlikte en düşük 4 bin 200 TL en yüksek 5 bin 942 TL olarak belirlenmiştir" dedi.
İŞÇİLERLE HALAY ÇEKTİLER
Sözleşmenin imzalanmasının ardından işçiler davul ve zurna eşliğinde halay çekti. Fatma Kaplan Hürriyet ve Arzu Çerkezoğlu da kısa süreliğine halaya katıldı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2021-02-24 17:16:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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