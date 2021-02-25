Ambulans şoförü adaylarına ileri sürüş tekniği eğitimi



Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de, 112 Acil Servis sürücü adaylarına farklı yol koşullarında güvenli şekilde ambulans kullanabilmeleri için ileri sürüş tekniği eğitimi verildi. Sürücüler daraltılmış dubalar arasından hızlı ve kontrollü bir şekilde araç kullandı.

İzmit Uluslararası Fuar Alanı Merkezi otoparkında verilen eğitime 13 kişi katıldı. 1 koordinatör ve 5 eğitmen tarafından 8 saat teorik, 24 saat pratik, 8 saat sunum teknikleri eğitimi verildi. Eğitimlerde, ambulansların mekanik özellikleri, basit arızalar, araç güvenlik sistemlerinin kullanılması, araç kontrolü, kazadan kaçış, panik fren, takip mesafesi, güvenli sollama, ayna kullanımı ile derinlik algısının geliştirilmesi gibi birçok konuda uygulamalı eğitim verildi. Adaylar eğitim alanında dubalar arasında ambulansları kullandı.

`REFLEKS VE SÜRÜŞ KABİLİYETLERİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ´

Sürücülerin reflekslerini ölçtüklerini söyleyen sınav koordinatörü Murat Devrez, "Kocaeli Ambulans Servisliği Başhekimliği tarafından ambulans sürüşleri teknikleri eğitimi veriyoruz. 13 personelimiz eğitim alıyor. Bir sınav parkurumuz var ve sınav yapıyoruz. Arkadaşlarımızın burada reflekslerini, kabiliyetlerini ölçüyoruz. Başarıyla sınavı tamamlayanlar bu sefer teorik sınava giriyor. Her iki sınavın ortalamasını tutturan sürücüler de buradan sertifikalarını alarak, sürücü olmaya hak kazanıyorlar" dedi.

`KABİLİYETLERİNİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ´

Farklı parkurlarda sürücülerin araç kullandığını ifade eden ambulans sürüş teknikleri eğitmeni Onur Arslan, "Eğitim alan 13 kursiyerimiz var. Buradaki amacımız sürücülerin sokakta karşılaşabileceği zorluklara ve özel durumlara hazır olmaları. Dar bir sokağa girdikleri zaman ya da manevra yapmaları gerektiği anlarda kabiliyetlerini geliştirmek istiyoruz. Bu tip durumlarda almaları gereken önlemleri, püf noktalarını öğrenebilmeleri için eğitimleri sürdürüyoruz. Farklı parkurlarımız var, bu parkurları başarıyla tamamlayanlar sertifika alarak bu eğitimi tamamlıyorlar" diye konuştu.

`ÜSTESİNDEN GELECEĞİME İNANIYORUM´

Ambulans şoförü olmak istediğini söyleyen Elvan İnce, "Sınav günümüz, parkurlar biraz zor. İnşallah geçeriz. Ambulans şoförü olmak istiyorum ve bu nedenle buradayım. Araba kullanmayı seviyorum bunu meslek olarak da yapmak istiyorum. Çok zor bir iş. Trafik zaten zor, ambulans kullanırken de elbette zorlukları olacaktır. Üstesinden geleceğime inanıyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-02-25 08:37:01



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