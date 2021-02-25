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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Körfez’in lojistik haritası çıkartılacak

İHA

Körfez’in lojistik haritası çıkartılacak

Körfez Ticaret Odası Şubat Ayı meclis toplantısında konuşan Oda Başkanı Güngör Ayhan, Körfez’in lojistik haritasının çıkartılması ile ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Körfez Ticaret Odası (KTO) Şubat Ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Güngör Ayhan Başkanlığı’nda yapıldı. Yapılan Toplantıda KTO Başkanı Öztürk ay içindeki faaliyetlerini meclis ve komite üyeleri ile paylaştı. Şubat Ayı meclis toplantısında yapılan faaliyetlerden bahseden Öztürk, Körfez’in lojistik haritasının çıkartılması ile ilgili yürütülen proje ile ilgili bilgiler aktararak, “Ay içinde yine odamız ve MARKA aracılığı ile yürütülen Körfez’in lojistik haritasının çıkarılması projesi kapsamında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda ilk toplantılarımızın ardından paydaş kurum, kuruluş ve ilçemizin önde gelen lojistik firmalarına ziyaretler gerçekleştirerek, ilçedeki lojistik sorunların neler olduğu ve çözümleri ile proje sürecinin işbirliği içinde yürütülmesi konusunda yapılan ziyaretlerde destekler istedik. İlçemize önemli katkı ve veri sunmayı amaçladığımız projemizin yürütülmesinde desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
KTO Şubat Ayı meclis toplantısı gündem maddelerinden komite sunumları kısmında Ayşe Hacet Aşar otopark yönetmeliği değişikliği hakkında, Fatoş Durak kadın girişimcilerin Körfez Belediyesi ile gerçekleştirdiği iş birlikleri hakkında, Fatih Uykun rehabilitasyon merkezlerine yapılan maske ve dezenfektan destekleri hakkında, komite sunumu gerçekleştirdiler. Toplantı Meclis Başkanı Güngör Ayhan’ın bir sonraki toplantı tarih ve saatini oylamaya sunması ile son buldu.

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