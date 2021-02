3. Lig: Belediye Derincespor: 1 - Artvin Hopaspor:1

– Misli.com 3. Lig 1. Grup 20. hafta mücadelesinde Belediye Derincespor, evinde Artvin Hopaspor ile 11 berabere kaldı.



Stat: Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu

Hakemler: Erhan Kaya xx, Feyzullah Çimen xx, Oğuz Başbenzer xx

Belediye Derincespor: Yunus Emre Genç xx, Sercan Uslu xx, Rıdvan Aykan xxx, Melih İnan xx, Koray Baykara xxx, Mehmet Bağlı xxx, Efe Karaoğlu xxx, Muhammed Enes Yılmaz xxx (Tayfur Emre Yılmaz dk. 67 x), Mehmet Tosun xx (Mesut Can Tunalı dk. 81 ?), Sefa Durmuş xx (Tayfun Kırca dk. 81 ?), Muhammet Fatih Yıldırım xx

Artvin Hopa: Furkan Keleş xx, Saffet Gurur Yazar xxx, Fatih Dalgıç xx, Niyazi Çolak xx, Hüseyin Can Öztürk xx (Furkan Cinkaya dk. 68 x), Yasin Tosun xx (Yücel Yıldırım dk. 85 ?), Safa Ali Memnun xx (Güray Fırat dk. 85 ?), Talha Aydemir xx (Oğuzhan Kanmaz dk. 85 ?), Ufuk Ayaydın xx (Tugay Yıldırım dk. 36 xxx) , Yakup Kayış xxx, Gökhan Demir xx

Goller: Muhammed Enes Yılmaz (dk. 22) (Belediye Derincespor), Saffet Gurur Yazar (dk.90+2) (Artvin Hopaspor)

Sarı kartlar: Rıdvan Aykan, Mehmet Tosun, Muhammet Fatih Yıldırım, Mesut Can Tunalı (Belediye Derincespor), Yasin Tosun (Artvin Hopaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.