3. Lig: Belediye Derincespor: 1 - Artvin Hopaspor:1

– Misli.com 3. Lig 1. Grup 20. hafta mücadelesinde Belediye Derincespor, evinde Artvin Hopaspor ile 11 berabere kaldı.
Stat: Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu
Hakemler: Erhan Kaya xx, Feyzullah Çimen xx, Oğuz Başbenzer xx
Belediye Derincespor: Yunus Emre Genç xx, Sercan Uslu xx, Rıdvan Aykan xxx, Melih İnan xx, Koray Baykara xxx, Mehmet Bağlı xxx, Efe Karaoğlu xxx, Muhammed Enes Yılmaz xxx (Tayfur Emre Yılmaz dk. 67 x), Mehmet Tosun xx (Mesut Can Tunalı dk. 81 ?), Sefa Durmuş xx (Tayfun Kırca dk. 81 ?), Muhammet Fatih Yıldırım xx
Artvin Hopa: Furkan Keleş xx, Saffet Gurur Yazar xxx, Fatih Dalgıç xx, Niyazi Çolak xx, Hüseyin Can Öztürk xx (Furkan Cinkaya dk. 68 x), Yasin Tosun xx (Yücel Yıldırım dk. 85 ?), Safa Ali Memnun xx (Güray Fırat dk. 85 ?), Talha Aydemir xx (Oğuzhan Kanmaz dk. 85 ?), Ufuk Ayaydın xx (Tugay Yıldırım dk. 36 xxx) , Yakup Kayış xxx, Gökhan Demir xx
Goller: Muhammed Enes Yılmaz (dk. 22) (Belediye Derincespor), Saffet Gurur Yazar (dk.90+2) (Artvin Hopaspor)
Sarı kartlar: Rıdvan Aykan, Mehmet Tosun, Muhammet Fatih Yıldırım, Mesut Can Tunalı (Belediye Derincespor), Yasin Tosun (Artvin Hopaspor)
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