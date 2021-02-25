KBSL: İzmit Belediyespor: 58 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: 60

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– Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında İzmit Belediyespor, konuk ettiği ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ne son saniye sayısıyla 5860 mağlup oldu.



Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Semih Vural xx, Muhammed Murat Zafer xx, Münevver Özemre xx

İzmit Belediyespor: Miray Şahin xx 9, Gülşah Duman x 4, Elif Emirtekin x 2, Egle Siksnuite x 5, Erica Wheeler xxx 18, Saadet Aysu Keskin, Milica Jovanovic xx 12, Clarissa Cristina Dos Santos xx 8, Defne Melissa Paylar

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Feride Şevval Akalan x 2, Manolya Kurtulmuş xxx 16, Fatmanur Karakaş x 5, Gökşen Fitik xxx 18, Yeliz Doğan x 2, İlayda Güner x 6, Kristine C Anigwe xx 11

Başantrenör: Olcay Orak

1. Periyot: 1212

Devre: 1925 (Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)

3. Periyot: 4542 (İzmit Belediyespor lehine)

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