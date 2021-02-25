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Bu proje sosyal desteğe ihtiyaç duyan çocukların hayatına dokunacak Sevgiden yoksun 20 bin çocuk hayata daha iyi hazırlanacak

İHA

Bu proje sosyal desteğe ihtiyaç duyan çocukların hayatına dokunacak Sevgiden yoksun 20 bin çocuk hayata daha iyi hazırlanacak

Kocaeli’de sosyal desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler, Önem Projesi ile donanımlı bir şekilde hayata hazırlanarak karşılaştıkları problemlerle baş edebilme becerisi kazanacak.
Kocaeli Valiliğinin koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan Kocaeli Önem Projesinde çalışmalar devam ediyor. Kentte sosyal desteğe ihtiyaç duyan çocukların gelişimine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen ve 19 farklı faaliyeti bulunan projede çocukların sevgi eksikliğinden kaynaklanan sorunlarla ve karşılaştıkları problemlerle baş etme becerisi sağlamak, milli, manevi ahlaki, insani değerlerle ilgili farkındalıklarını arttırarak vatana, millete ve bayrağa bağlı nesiller yetişmelerini ve bağımlığa karşı korunmaları hedefleniyor. Kocaeli Önem Projesinin yürürlüğe girmesi ile birlikte Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il, ilçe ve okullarda yürütme kurulları oluşturdu. Kurullar vasıtasıyla yapılan bilgilendirme toplantılarının ardından okullarda tespit edilen 20 bin 2 öğrencinin veri bankasına girişleri yapıldı.
Aralık ayında başlayan projede sevgi ve şefkat yoksunluğu yaşayan çocuklara destek olmak amacıyla 'hami belirleme süreci' başlatıldı. Başlatılan süreçte İl Mili Eğitim Müdürlüğü ve paydaş kurumlardan “Gönüllü Hami” seçildi. Belirlenen hamiler, hedef grubunda olan kültürsanat etkinlikleri, gezi ve sportif etkinlikler, serbest zaman etkinlikleri gibi birçok etkinlik düzenleyerek çocukların kaliteli zaman geçirmelerine katkılar sunacak.
Projenin tanıtımı ise Kocaeli Valiliğinde düzenlenen toplantı ile yapıldı. Tanıtım toplantısında İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, proje hakkında katılımcılara bilgi verdi. Daha sonra söz alan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise çocuklar ve gençlerin geleceğin teminatı olduğunu söyledi. Vali Yavuz, "Çocuklar sadece ailelerin çocukları değil, Aziz Trük Milletinin ferdi ve evladıdır bakış açısıyla bu konuyu ele alıyoruz. Dolayısıyla çocuklarımız ve gençlerimiz aziz milletimizin geleceğinin teminatıdır. Bugün elinden tutamadığımız, elimizden kayıp giden çocuklarımız yarın toplum için büyük riskler barındırıyor. Şikayet etmek yerine bugün ne yapabiliriz sorusunu hepimiz sormalıyız. Özellikle dünyanın hiçbir döneminde iletişimin bu kadar artmadığı, bilginin bu kadar çabuk üretilip yayılmadığı bir çağı takip ediyoruz. Bu çağ farklı bir çağ ve dün söylediklerimizi bugün söyleyemeyiz, dün yaptıklarımızla bugünü ve yarını şekillendiremeyiz. Dolayısıyla aziz milletimizin kutlu yürüyüşüne katkı sunacak çocuklarımızı ve gençlerimizi hayata hazırlamak hepimizin en temel görevi” dedi.
Devlet kurumları, medya ve sivil toplum örgütlerinden destek istediklerini belirten Vali Yavuz, "Gelin hep beraber bu 20 bin çocuğumuza sahip çıkalım, bu çocuklarımızı hayata hazırlayalım, sorun çözme becerisi kazandıralım, bağımlılıktan kurtarıp akademik başarılarını daha yukarıya çekelim. Ama unutmayalım ki akademik başarı hiçbir zaman bizim idealimiz değildir. Akademik başarının yanında hayat başarısı yoksa, yani mutlu değilseniz akademik başarınızın çok da bir değeri olmayabilir. O yüzden hem akademik başarıyı, hem hayat başarısı önceleyen bir yaklaşımla yolumuza devam edeceğiz. Burada sizden çok maddi beklentilerimiz yok. Ama sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerimizle özellikle ilçe belediyelerimizin, her zaman yanımızda olan OSB’lerimizin, Sanayi Odamızın, Ticaret Odalarımızın, devlet kurumlarımızın ve bu projeye katkı sunmak isteyen, esnek bir şekilde Sivil Toplum Kuruluşlarımızı da dahil ederek, medyamızı mesela etkin olarak projede görmek isteriz. Dolayısı ile toplumun her kesimine açık. Sadece amacımız bir çocuğun hayatını değiştirmek üstüne kurguladığımız bir proje olarak sizleri de burada görmek istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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