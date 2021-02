İş yerinde kendini astı, arkadaşları bulup ipten indirdi

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te bir dekorasyon firmasında çalışan Muhammet C. (29) iş yerinde kendini iple tavana astı. Mesai arkadaşları tarafından fark edilip indirilen Muhammet C., tedaviye alındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Mehmet Ali Paşa Mahallesi Erkan Sokak´taki bir dekorasyon firmasında meydana geldi. Ailevi sorunları olduğu öğrenilen Muhammet C., iş yerinde kendini iple tavana astı. Mesai arkadaşları tarafından bulunan Muhammet C., ipten kurtarılıp indirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Muhammet C., Kocaeli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Muhammet C.´nin durumunun ağır olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-02-25 17:49:22



