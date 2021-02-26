Feci kaza anı güvenlik kamerasında Motosikletle bisiklet çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde motosikletle bisikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kocaeli’nin Derince ilçesi Sanayi Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan G. (28) idaresindeki motosiklet ile E.K. (14) yönetimindeki bisiklet, caddede çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü ile bisiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, hemen yaralıların yardımına koşarak durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.



Bisiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan bisiklet sürücüsü E.K. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve uygulama Hastanesine, Ramazan G. ise İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan E.K.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.



Kaza anı güvenlik kamerasında

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Saniye saniye görüntülenen kaza anında motosikletle bisikletin çarpıştığı görülüyor. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklet sürücüsü ile birlikte park halindeki otomobile çarpıyor.

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