14 dönümlük parkın içinde yok yok

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Körfez Belediyesi tarafından Barbaros Mahallesi’ndeki 14 dönümlük alanda hayata geçirilecek olan Cevher Dudayev Parkı’nda çalışmalar başladı.

Körfez Belediyesi tarafından Barbaros Mahallesi’nde inşa edilecek olan Cevher Dudayev parkı 14 dönümlük bir alanı kapsayacak. Park için geçtiğimiz ay ihale gerçekleştirildi ve ihalenin sonuçlanması sonrasında kazanan firma çalışmalara başladı. Cevher Dudayev Parkı içerisinde futbol sahası, çok amaçlı salon, dinlenme alanları ve oyun gruplarını barındıracak.

Çalışmaları kısa süre içerisinde bitirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Söğüt, “Heyecan güzel işlerin habercisidir. Cevher Dudayev Parkı bizimde heyecan duyduğumuz, üzerinde titizlikle çalıştığımız projelerimizden. Kısa süre içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına açacağız” diye konuştu.

Projede yer alan alanları yerinde gören Başkan Söğüt, çalışmadaki her adımın özenle atılmasını istedi. Barbaros Mahallesi’nde; 14 dönümlük alanda hayata geçirilecek Cevher Dudayev Parkı içerisinde futbol sahası, çok amaçlı salon, dinlenme alanları ve oyun grupları yer alacak.

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