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17 Ağustos şehitlerinin adı Başiskele'de yaşayacak

İHA

17 Ağustos şehitlerinin adı Başiskele'de yaşayacak

17 Ağustos depreminde Başiskele'de hayatını kaybedenlerin adı, Kullar meydanında yapılacak anıtta yaşatılacak.
Asrın felaketi olarak görülen 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara Depremi’nde Başiskele’de en fazla kayıpların verildiği beldelerden olan Kullar beldesinin meydanında tüm ilçe şehitlerinin isimlerinin yer alacağı görkemli bir anıt kazandırılıyor. Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından projelendirilen anıtın yapımına başlandı. Özel tasarım 8 metre uzunluğunda Selçuklu desenli anıt, 4 ayrı direk üzerinde iki hilal ve yıldızdan oluşuyor. Estetik ve modern görünüme sahip anıtta 17 Ağustos Depremi’nde vefat eden vatandaşların isimleri de yer alacak.
Halkın yoğun olarak kullandığı meydan alanı bölge sakinlerinin ihtiyaçlarını da karşılıyor. Yapımına yeni başlanan bu anıtın da meydana kazandırılması ile meydan büyük anlam kazanmış olacak. Yakın zamanda montaj çalışmalarının tamamlanması ile anıt inşaatı kentin estetik değerlerinden biri olarak daha kente kazandırılmış olacak.

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