Büyükşehir hafta sonu 55 hatta hizmet verecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hafta içi ve hafta sonu uygulanacak kısıtlamalardan muaf vatandaşlar için ulaşım hizmeti verecek.

Korona virüs salgınında artan tablonun önüne geçmek için hafta içi ve hafta sonu kısıtlama kararı alındı. Bu kapsamda Cuma günü 20.00’dan Pazartesi 05.00’a kadar tam kapsamlı kısıtlama uygulanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu kısıtlamadan muaf vatandaşların ulaşımı için hizmet veriyor.

Tramvay hafta içi 21.00’dan sonra 30 dakika sefer aralıklarıyla sistemde belirtilen sefer saatlerine göre çalışacak. Hafta sonu ise tramvay ulaşım hizmeti vermeyecek. Tramvay güzergahında sabah saat 07.00 ile 09.00 arası, akşam 17.00 ile 19.00 arası tramvay güzergahında belediye otobüsleriyle hizmet verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark hafta içi kısıtlama süresince saat 21.00’dan sonraki sefer saatlerinde kısıtlama yapacak. 21.00’dan sonra UlaşımPark’ın otobüsleri belirtilen sefer saatlerine göre çalışacak. Hafta sonu ise 55 toplu taşıma hattıyla sabah 07.0009.00, akşam ise 17.0019.00 saatleri arasında sistemde belirten sefer saatlerine göre hizmet verecek. Deniz ulaşımında ise seferler devam edecek.

Özel Halk Otobüsleri saat 21.00’dan sonraki sefer saatlilerinde kısıtlama yapılacak belirtilen sefer saatlerine göre çalışacak. Özel Halk Otobüsleri hafta sonu hizmet vermeyecek.

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