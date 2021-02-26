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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli'de hasarlı binaların yıkım çalışması sürüyor

İHA

Kocaeli'de hasarlı binaların yıkım çalışması sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos Depreminde ağır hasar gören binaların yıkılması için çalışmalarını sürdürürken, Başkan Büyükakın yıkım çalışmalarını yerinde takip ediyor.
17 Ağustos Depreminde ağır hasar gören binaların yıkım çalışmalarına başlandı. İş makinesini kullanarak ağır hasarlı binanın yıkımı için ilk kepçeyi vuran Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanı Tahir Büyükakın, ağır hasarlı binaların yıkımına geçen yıl kasım ayında Darıca'da başladıklarını ifade ederek, "Şu ana kadar hasarlı 67 bina yıkıldı. Kentte orta hasarlı ve ağır hasarlı toplam bin 400 civarında yapı var. Bunların 28'si ağır hasarlı, diğerleri orta hasarlı. Ağır hasarlılarla ilgili gereken kararlar alındı ve yıkım çalışmaları yapılacak" dedi.
Kenti depreme hazırlamak için çalışmalara devam ettiklerini belirten Büyükakın, "Geçmiş depremin izlerini kaldırmaktan daha da önemli olan; depreme hazırlıklı olmaktır. Bu esasen bir farkındalık çalışması. Bir yandan kararlılığımızı, bu binaların ayakta kalmayacağını, yıkılacağını göstermek, diğer taraftan da yeni yapılacak binalarla ilgili tedbirleri daha titizlikle almak açısından çalışmalarımızı yürütüyoruz. Deprem gerçeğini asla unutturmadan yol almamız gerekiyor. Allah'ın izniyle ağır hasarlı bina sorunu çözülecek. Zaten 67 ağır hasarlı binanın yıkımı gerçekleştirildi. Ağır hasarlı binaların yıkımını yıl bitmeden tamamlanmayı düşünüyoruz. Hukuki problemi olmadıkça yıkımla ilgili bizim hiçbir problemimiz olmaz. Orta hasarlılar, yeniden yapılma imkanına sahip binalar. Malikler güçlendirmeyle ilgili tedbirleri yapmazlarsa belediye olarak onların da yıkılması için gerekli süreci başlatacağız" diye konuştu.
Kentsel dönüşüm çalışmalarının önemine işaret eden Büyükakın, "Bazı binalar, inşaat teknolojisinde sorun olmasa bile zeminle alakalı problemler olduğu için risk altında olabilir. Bazı yerlerde sel riski vardır, bazı yerlerde yangın riski vardır. Bunların tamamı haritalandı. Riskli bölgelerin tamamı çıkarıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla da gerekli çalışmalar birlikte yürütülmeye başlandı. Bazı yerlerde yeniden yapılanma, bazı yerlerde yenilenme çalışmaları yapılacak. Bununla ilgili gerek belediyemiz gerek Kent Konut AŞ, gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çalışmalar yürütüyor" şeklinde konuştu
Olası depreme yönelik Kocaeli için yerel ve bölgesel ölçekte zemin sınıflamasının yapıldığı bilgisini veren Büyükakın, deprem riskinin tanımlandığını ve Kocaeli sismik tehlike haritalarının 6 farklı fay için deprem senaryosu oluşturularak hazırlandığına dikkati çekti. Zemin veri bilgi bankası hazırladıklarını ve veri girişinin sürdüğünü anlatan Büyükakın, veri bankası sayesinde oturulan binanın ya da yeni yapı yapılacak parselin hangi zemin sınıfında olduğunun öğrenilebildiğini kaydetti. Büyükakın, Kocaeli'nin farklı zemin cinslerine yerleştirilen 41 ivme ölçer istasyonuyla yerel ve ulusal deprem riskine yönelik AFAD ile birlikte sismolojik gözlem yapıldığını belirtti.
Kocaeli İli Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Kent Uygulaması projesi protokolünün imzalandığını bildiren Büyükakın, "Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyacak sistem sayesinde olası bir deprem öncesi erken uyarı sinyali verilerek fabrikaların gaz, su, elektrik ve patlama oluşturabilecek diğer tüm mekanizmalarının etkisiz hale getirilmesi sağlanacak" diyerek sözlerini noktaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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