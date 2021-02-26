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Park halindeki otomobili kurşunlayan 2 kişi yakalandı

DHA

Park halindeki otomobili kurşunlayan 2 kişi yakalandı


Selda Hatun TAN/GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde park halindeki otomobile tabancayla ateş açan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı.
Gebze ilçesi Cumaköy Mahallesi´nde 5 Şubat günü saat 04.30 sıralarında H.Ü.´ye ait park halindeki otomobile ateş açıldı. Aracın camları kırılırken, H.Ü. durumu jandarmaya bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından aracı kurşunlayan kişilerin Y.E. ve M.E. olduğunu belirledi. Jandarma, Y.E. ve M.E.´yi yakalayarak gözaltına alırken, ev ve iş yerlerinde yaptığı aramada 4 tabanca ve mermiler ele geçirdi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Selda Hatun TAN
2021-02-26 16:56:19

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