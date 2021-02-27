İnşaatın çatısına kişiyi polis ikna etti



Erol POLAT /DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen H.M.E., inşaatın çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polisin ikna ettiği H.M.E., tedavisi için hastaneye götürüldü.

Darıca Nenehatun Mahallesi Fatih Caddesi´nde bulunan 3 katlı bir inşaatın çatı katına çıkan kişiyi görenler, 112 Acil´i aradı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi önlem alarak, inşaatın önüne hava yastığı açtı. Polis ekipleri ise çatıya çıkarak H.M.E.´yi ikna etmeye çalıştı. Psikolojik sorunları olan ve bunalıma girdiği belirtilen H.M.E., polislerin ikna etmesiyle bulunduğu yerden indi. H.M.E. tedavisi için Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLATHaluk TURGUT

2021-02-27 00:08:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.