İnşaatın çatısına kişiyi polis ikna etti

Erol POLAT /DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen H.M.E., inşaatın çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polisin ikna ettiği H.M.E., tedavisi için hastaneye götürüldü.
Darıca Nenehatun Mahallesi Fatih Caddesi´nde bulunan 3 katlı bir inşaatın çatı katına çıkan kişiyi görenler, 112 Acil´i aradı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi önlem alarak, inşaatın önüne hava yastığı açtı. Polis ekipleri ise çatıya çıkarak H.M.E.´yi ikna etmeye çalıştı. Psikolojik sorunları olan ve bunalıma girdiği belirtilen H.M.E., polislerin ikna etmesiyle bulunduğu yerden indi. H.M.E. tedavisi için Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLATHaluk TURGUT
2021-02-27 00:08:35
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