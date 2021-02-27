Kaynak yaparken samanlığı yaktı



Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/DİLOVASI(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Musa Doğan, çatısında kaynak yaptığı samanlığın yanmasına neden oldu. Kaynak sırasında sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıkan yangında, 600 balya saman yandı.

Yangın, saat 11.00 sıralarında, Dilovası Tepecik Mahallesi´nde meydana geldi. Besicilik yapan Musa Doğan'a ait samanlık yoğun kar yağışında çöktü. Doğan da saman balyalarını dışarıya çıkarmadan çatıda kaynak işlemi yapmak istedi. Ancak kaynak sırasında çıkan kıvılcımlar samanlara sıçradı. Alevler samanları kaplayınca Doğan, itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine gelen Dilovası ve Gebze itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ancak samanlıkta bulunan 600 balya saman yandı. Yangınla ilgili tutanak tutuldu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Dilovası Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-02-27 12:04:13



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