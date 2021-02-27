Bina deposunda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 3 katlı bir binanın depo kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Olay İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Ogün Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın depo kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye töre 3 katlı binanın depo olarak kullanılan bölümde bir anda alevler yükselmeye başladı. Yoğun duman ve alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altın alınarak söndürüldü.

Depo kısmında ve binada maddi hasara neden olan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın hakkında polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

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