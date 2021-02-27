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2.5 tonluk gergedan görünüşüyle tankı andırıyor Hayvanat bahçesinin en obur üyelerinin bakımı işte böyle yapılıyor

İHA

2.5 tonluk gergedan görünüşüyle tankı andırıyor Hayvanat bahçesinin en obur üyelerinin bakımı işte böyle yapılıyor

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan hayvanat bahçesinin en obur üyelerinden olan yaklaşık 2 buçuk tonluk Hint Gergedanı ‘Samir’, görenleri şaşkına çeviriyor.
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde içinde 250’nin üzerinde türü ve 3 binin üzerinde hayvanı barındıran Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nin en obur üyelerinden bir tanesi olan Samir isimli erkek Hint Gergedanı, cüssesi ve büyüklüğüyle, görenleri adeta şaşkına çeviriyor. Yıllar önce hayvanat bahçesine Almanya’dan eğitimli olan getirilen Samir, bakıcılarının İngilizce komutlarını anlıyor ve bakımının yapılmasına bazı zamanlarda yardımcı oluyor. Samir’in inatçı olduğu günlerde ise bakıcıları ve veterinerleri onu en sevdiği yiyecek olan lahanayı vererek ikna ediyor. Gergedanların bu tarz komutları unutmamaları için eğitimlerine ara ara devam edilirken, kilo dengelerinin sağlanması için de bu hayvanlar devamlı olarak tartılıyor.

“Dünyanın en büyük gergedan türü bunlar”
Hayvanat bahçesinde 250’nin üzerinde tür ve 3 binin üzerinde hayvanın bakımlarını yaptıklarını ve refah düzeylerini artırmaya çalıştıklarını belirten Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Ezgi Çelik, “Hayatlarını mutlu geçirmeleri için uğraşıyoruz. Buradaki dişi gergedanımız, arka tarafta da erkek gergedanımız var. İkisi de Hint gergedanı, dünyanın en büyük gergedan türü bunlar. Yıllar önce birisi İngiltere’den birisi Almanya’dan geldi bize. Aradaki duvar yanıltmasın, hayvanların doğası gereği, doğada da tek başlarına yaşıyorlar. Sadece üreme zamanı, üreme için bir araya geliyorlar. Onun dışında hiçbir dişi ve erkek gergedan bir araya gelmez. O yüzden de biz bir duvarla aralarını ayırdık, istediğimiz zaman birleştirip ayırabiliyoruz. Düzenli olarak ayak bakımlarını yapıyoruz. Bu hayvanlar atlarla çok uzaktan kuzenler şaşırtıcı bir şekilde. En yakın oldukları hayvanlar atlardır. Atlarda olduğu gibi ayak hastalıklarına çok yatkınlar. O yüzden biz düzenli olarak ayak bakımlarını yapıyoruz. Özellikle erkek gergedanımız eğitimli, otur komutunu anlıyor ve oturuyor. Bize çok yardımcı oluyor. Düzenli ayak bakımlarını ve kontrollerini, bir hastalığa yatkın mıdır, değil midir, hepsini kontrol ediyoruz” dedi.

“Sürekli eğitimlerini tekrar ediyoruz”
Samir’in diğer dişi gergedana göre komutları anlama konusunda daha başarılı olduğunu söyleyen Çelik, “Zaten eğitimli bir şekilde bize geldi. Oturma, kalkma, gelip gitme komutlarını çok iyi anlıyor. Biz de bu komutları unutmaması için hem ayak kontrolleri hem sürekli eğitimlerini tekrar ediyoruz. Hem de bu eğitimler hayvanların kafalarını meşgul etmelerini de sağlıyor. Bunlara biz zenginleştirmeler diyoruz, farklı farklı tipleri oluyor. Bu şekilde gün içinde de meşgul etmiş oluyoruz” diye konuştu.

“Son derece oburlar, akşama kadar otlanabilirler”
Gergedanlar otçul hayvanlar olduğunu kaydeden Çelik, Samir’in özellikle lahana ve brokoliyi çok sevdiğini ifade etti. Çelik, “O yüzden biz daha çok pelet yemlerle besliyoruz ayrıca çeşitli otlar da alıyorlar. Ancak eğitim zamanları ya da muayene zamanları bizim işimizi kolaylaştırması için ufak meyvesebzeler de veriyoruz. Lahana çok sever Samir, brokoli çok sever. Onları kullanarak, ufak tefek kandırarak, biraz da keyifli vakit geçirmelerini sağlayarak işlerini hallediyoruz. Gergedanlar, özellikle erkekleri ortalama 2 ton, dişiler de 1.5 ton civarı oluyor. Bizim dişimiz 1.8 ton, Samir 2.2 ton. Bunu da ağırlık, tartı eğitimiyle anlıyoruz. Samir’in çıkış koridorunda tartısı var, onu düzenli olarak tartabiliyoruz ancak şuan dişi gergedan tartı eğitiminde. Tartıya girmesi için, tartıda sabit kalması için eğitimler veriyoruz ona. Son derece oburlar, akşama kadar otlanabilirler ve bu çok çabuk kiloya yansıyor. Bu yüzden kilolarını dengede tutmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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