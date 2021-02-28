Kendisini polis olarak tanıtıp, 210 bin TL dolandırdı



GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, telefonla aradığı kişiye kendisini polis olarak tanıtıp, yaklaşık 210 bin TL değerinde altın ve para alan A.Ö., Şanlıurfa´nın Akçakale ilçesinde yakalandı. A.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin telefonla aradığı kişiye kendisini polis olarak tanıtıp yaklaşık 210 bin TL değerinde altın ve para aldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Mağdur kişinin ifadesi ve telefon kayıtlarını inceleyen polis, dolandırıcılık olayını gerçekleştiren kişinin daha önceden benzer suçlardan 6 adet sabıka kaydı olan A.Ö. olduğunu belirledi. Yapılan araştırmanın ardından A.Ö.´nün Şanlıurfa´nın Akçakale ilçesindeki evine baskın yapıldı. Polis, A.Ö.´yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-02-28 00:36:13



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