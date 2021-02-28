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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Polisim' dedi, 210 bin TL dolandırdı

İHA

'Polisim' dedi, 210 bin TL dolandırdı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir vatandaşa kendisini polis olarak tanıtıp 210 bin TL’lik para alan şüpheli, Şanlıurfa’da düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde bir kişinin 210 bin TL değerinde altın ve nakit parasının, kendisini polis olarak tanıtan kişilerce alındığı şikayeti üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan polis, dolandırıcılık olayını 6 adet suç kaydı bulunan A.Ö.’nün işlediğini tespit etti. Şüpheli, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yapılan operasyon ile gözaltına aldı. Yakalanan şüpheli A.Ö., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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