Küçük kontrol rölesinin büyük gelişimi

– Kontrol rölelerinin seçeneklerinin sınırlı olması sebebiyle, otomasyon projelerinde kullanılması uzun zamandır düşündürürken, Eaton ile yeni nano denetleyiciler, çeşitli programlama dillerinin, modüler yazılım konseptlerinin, güçlü donanım kullanımlarını sunuyor. Çoğu duygulama için bu özellik, klasik PLC'ye alternatif bir hale geliyor.

Esneklik ile yeni koşullara uyarlanabilirliğin otomasyonun verimliliği ve karlılığında belirleyici bir rol oynadığını ifade eden Eaton Elektrik Türkiye Ülke Müdürü Yılmaz Özcan, “Kontrol donanımını değiştirmek zorunda kalmadan, makine ve üretim ortamındaki değişikliklerle başa çıkmak için, kullanıcı fonksiyon blokları oluşturma yeteneği kritik önem taşır. Bunlar bir kütüphanede yönetilmeli ve esnek bir şekilde entegre edilmelidir. Denenmiş kullanıcı fonksiyon bloklarının içe ve dışa aktarılması, bir kez oluşturulan bloklar, diğer projelerde veya değiştirilmiş projelerde yeniden kullanılabildiğinden, uygulama sürelerini kısaltır ve maliyetleri düşürür” dedi.



Programlama imkanı büyük bir tasarruf potansiyeli temsil ediyor

Kullanıcıların ‘yapılandırılmış metin’ (ST) gibi üst düzey bireysel programlama için esnek seçeneklere ihtiyaç duyduklarını ifade eden Özcan, “Yazılımın sistem uzmanları tarafından geliştirilmesi ve bakımı, otomasyon projelerinde önemli bir maliyet faktörü olduğundan, kullanıcı tarafından programlama imkanı büyük bir tasarruf potansiyeli temsil ediyor. Zorlu uygulamalar için kapasite kesintisi, nano denetleyici programlama yöntemleri, modülerlik ve kullanıcı fonksiyon blokları, güvenli devreye alma için simülasyon, ST'nin kullanımı ve modüler genişletilebilirlik dahil olmak üzere açıklanan tüm özellikler. Eaton EasyE4, modern nano denetleyicilere, orta karmaşıklıktaki uygulamalar için bile, klasik PLC'ye, ekonomik ve kullanımı kolay alternatif haline getiren, performans ve esnekliği sağlar. Nispeten kısa başlatma süreleri, yüksek hassasiyetle kesme ve zaman senkronizasyonu ile fonksiyon gibi avantaj sunar. Bir sistemde farklı programlama dillerinin olası kullanımı ve entegre görselleştirme, günümüzün dijital üretiminde kullanılmak üzere nano denetleyicilerin öncülüğünü yapar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.