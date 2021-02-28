Türkiye Basketbol Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor:89 - GCT Düzce:74

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Basketbol Ligi 20. hafta karşılaşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde ağırladığı Global Connect Travel Düzce’yi 8974 yendi.



Salon: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Turgut Işık xxx, Mehmet Onur Sönmez xxx, Alper Elçikoca xxx

KBB Kağıtspor: Burak Şaşmaz xxx 5, Kerem Bulat xx, Can Altıntığ xx, Sertay Gürsu xxx 2, Mert Ulutaş xxx 16, Horace Gilbert Spencer xxx 19, Bahadır Şimşek xx, Uğur Dokuyan xxx 11, Bora Hun Paçun xxx 4, Sertan İbrahim Sarı xxx, Hakan Şanlı xx 3, Keshun Deion Sherrill xxx 29

Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu

Global Connect Travel Düzce: Barış Ömer Erlim x 3, Ömercan Engin xx 10, Yunus Çankaya xx 6, Desmond Marquis Washington xxx 14, Cem Coşkun xx 4, Salih Uğraşan xx 7, Azizcan Özdemir x 3, Joel Njonjo James xxx 14, Kemal Can Aktuna xx 5, Mutlu Akpınar xx 8

Başantrenör: İsmail Fatih Elbaş

1. periyot: 2215 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

Devre: 4639 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

3. periyot: 7155 (Kocaeli BŞB Kağıtspor lehine)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.