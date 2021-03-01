Kocaeli´de geri dönüşüm tesislerinde çalışan 90 kaçak göçmen yakalandı

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı



DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde, geri dönüşüm yapılan iş yerlerinde çalışan kaçak göçmenler dron ile görüntülenerek operasyon düzenlendi. Afganistan uyruklu 90 kaçak göçmen yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Darıca ilçesinde geri dönüşüm yapılan iş yerlerinde çalışan ve geri dönüşümü olan ürünleri toplayan kaçak göçmenlere yönelik çalışma başlattı. Dron ile kaçak göçmenlerin çalışma anları havadan görüntülendi. Polisin operasyonu ile Afganistan uyruklu 90 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçaklar, işlemleri için İl Göç İdaresi´ne teslim edildi. 4 kişi hakkında ise soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2021-03-01 12:40:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.