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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kocaman muhtarlarla buluştu

İHA

Başkan Kocaman muhtarlarla buluştu

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepeli muhtarlarla bir araya gelerek talep ve isteklerini dinledi.
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçede bulunan 32 mahalle muhtarıyla meclis salonunda bir araya geldi. Başkan Kocaman ilçe genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, muhtarların istek ve taleplerini dinledi. Başkan Kocaman Covid19 sürecine bağlı ilerleyen yatırımların normalleşme süreciyle birlikte daha da hızlanacağını dile getirdi. Kartepe’nin turizmde gözde bir ilçe olduğunu belirten Kocaman, “Covid19 süreci tüm dünyayı etkileyerek, zaman, bütçe ve maalesef en acısı da can kayıplarımıza mal oldu. Bu süreci Kartepemizde de birlik içinde ve tedbirlerin tümüne azami uyarak en az zararla atlatmaya çalışıyoruz. Aşılamada hedeflenen rakamlara ulaşıncaya kadar rehavete kapılmamak çok önemli. Ekonomik ve psikolojik olarak da toplumsal bir yorgunluk söz konusu. Ama devletimizin gücü tartışılmaz. Milletimizle omuz omuza bir mücadele sürdürüyoruz. Bu günleri de atlatıp, yeni yatırımlarla yükselişimizi sürdüreceğiz” dedi.
İlçede Covid19 öncesi ve devamında sürdürülen titiz ve koordineli çalışmalar için Başkan Kocaman’a teşekkür eden muhtarlar ise görüş ve önerilerini dile getirdiler. İlçenin gelişmesi ve kalkınması için uyumlu çalışmalar sürdürdüklerini söyleyen Başkan Kocaman, "Yatırımlarımızı ilçemizde birlikte görev yaptığımız sizlerle koordineli olarak gerçekleştiriyoruz. Hizmet ve çözüm ortağımız kıymetli Muhtarlarımız ile her daim istişare halindeyiz Mahallelerimizin durumları ve ihtiyaçları doğrultusunda bir araya geldiğimiz kıymetli Muhtarlarımıza değerli fikirleri ve görüşleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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